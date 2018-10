DANIJELU MARTINOVIĆ JEDNA JE OSOBA NAKON NASTUPA RASPLAKALA: ‘Kupila sam suze, najljepše stvari nemaju cijenu’

View this post on Instagram

Moj tata priredio mi je iznenađenje. Došao je sam, nenanavljen i cijeli dan me čekao sjedeći u publici da bi me čuo, da bi moje srce osjetilo njegovo dok govorim priču svog života. Zagrlio me, vidjela sam – ponosan je, preponosan – kupila sam suze. Rekao je: "Dušo, ja se odmah vraćam za Split." "Ali, kako ćeš tata, pa ponoć je, umoran si, cijeli dan si tu, nemoj zezat, prespavaj, molim te." Kaže on sa osmijehom, uvijek sa osmijehom: "Dušo (uvijek me tako zove, 'ko šiša ime – to je samo simbol), ide tata, imam sutra posla, a ja sam bio, vidio te i čuo i to je meni najvažnije." To se zove Ljubav na djelu – o tome se piše i priča kad se kaže da najljepše stvari nemaju cijenu. Ako me ikad budu opet pitali: "Kad ti misliš odrasti?" Sad znam – nikad. Najljepše je biti curica svoga tate.💙 . . . . #danijelamartinovic #dad #love #family #tedx #tedxzagreb #tedxtalks #ljubav