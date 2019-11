DANIJELA NAKON ISPADANJA: ‘Mislim da sam se dosta trudila i da kao pojedinac nisam imala loš rezultat’

Danijela Pavić, jedna od kandidatkinja četvrte sezone ‘Života na vagi’, u petak navečer napustila je show nakon što je izgubila 18,9 kilograma

Iako joj je posljednjih nekoliko dana bilo prilično teško jer joj je jako nedostajala obitelj, Danijeli je žao što nije duže ostala u showu. S njom smo o tome, ali i ostalim događajima iz showa, razgovarali nakon izlaska.

Vidjeti brata i sestru bio je neopisiv osjećaj

“Naravno da mi je teško palo ispadanje, ostalo je jako malo do kraja i žao mi je što nisam ostala jer, prije svega, ovaj show je za mene bio jedno veliko odrastanje i fizička i psihička transformacija i drago mi je što sam bila dio svega toga”, kaže Danijela, koja je na zadnjem vaganju imala 1,2 kilograma manje te dodaje: “Pa iskreno mislim da sam se dosta trudila i u zadnjem ciklusu, ali, iako je glava bila vani, dosta je bilo teško, ja kao pojedinac nisam imala loš rezultat na vagi, ali što je tu je, doma nastavljam isto tako.”

Kako joj je obitelj jako nedostajala, u zadnjem ciklusu dobila je priliku vidjeti brata i sestru, koji su je posjetili u vili. “Vidjeti brata i sestru bio je neopisiv osjećaj. Prvo što sam primijetila je da su se dosta promijenili! Zagrliti ih bilo je kao da držim cijeli svijet u naručju, jednostavno, ne može se to opisati. Oni su mi bili velika motivacija tijekom boravka u kući jer nikad nisam mogla s njima trenirati, voziti bicikl, trčati, a danas to sve mogu”, kaže bivša kandidatkinja.

Edo i Roko su me stalno bodrili

Danijela je u jednom od ciklusa izgubila 4 kilograma, ali nakon toga niti na jednom vaganju nije uspjela izgubiti više od 1,2 kilograma. “Mislim da je iza mog rezultata od 4 kg stajala bolest jer se tijelo borilo da ne bude u plusu, a za drugi iskreno ne znam što se dogodilo. Vjerojatno i posljedice Ironmana jer se tereniralo i do 6 sati te mislim da je tijelo počelo dobivati mišiće, mislila sam da ću u glavi pasti. Edo i Roko su me bodrili i onda sam dobro skidala jer sam pratila našu najjaču kariku… Sad, kad je moj put u ‘Životu na vagi’ stao, želim da moj Roko pobijedi u ovom našem putu jer on je definitivno to najviše zaslužio. Roko, do pobjede! Budi hrabar i izdrži, baš kao što piše u našoj sobi”, odgovara iskreno.

A kako je svaki ciklus bio specifičan, pitali smo Danijelu koji joj je bio najdraži. “Pa definitivno moj najlipši ciklus je bio HGSS jer tu sam dosta naučila i bilo mi je predivno, od naših trenera gore do cijele te planine, gdje smo bili, jednom riječju – predivno i voljela bih se vratiti na Platak u dom u kojem smo bili”, zaključuje.