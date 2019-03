View this post on Instagram

Dugo sam se bojala samoće i bježala, bježala od nje dok nisam shvatila da se od samoće pobjeći ne može… Sada kada smo već dugo nas dvije na TI, mogu samo reći: Usudite se, morate probati, morate je osjetiti, pomirisati, dotaknuti i sve će se u Vašem životu zauvijek promijeniti. #danijelamartinovic