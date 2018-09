DANIJELA MARTINOVIĆ U BORBI S TUGOM: ‘Neopisivu bol osjetila sam kad mi se razboljela sestra, zatim mi je poginuo prijatelj’

Pjevačica poznata po dobrom raspoloženju doživjela je dvije velike tragedije

Danijela Martinović će u govoru na ovogodišnjem skupu TEDx javnosti pokazati stranu koju je godinama skrivala od javnosti. Riječ je o načinu na koji se nosila s boli koju je doživjela kada joj se razboljela sestra Izabela, a godinu i pol nakon toga joj je preminuo prijatelj.

DANIJELA MARTINOVIĆ ZABRINULA STATUSOM O SAMOĆI: Fanovi ju pitali što je s Grašom, pjevačica im sve objasnila

Danijela (47) je za Gloriju otkrila da je prvu veliku bol doživjela kad ju je otac prvi put ostavio samu u školi.

“Dotad sam stalno bila kod kuće, moja mama nije radila pa nisam išla u vrtić, i u tih nekoliko sati koje sam proplakala sam doživjela traumu iz koje je proizašla bol. Prizor kako me tata ostavlja samu na hodniku misleći da je to zauvijek, zamrznut je u mom sjećanju”, ispričala je Danijela.

To ju je nagnalo da počne proučavati knjige o psihologiji. Uskoro je shvatila da je razvila osjećaj straha da je ne napusti netko blizak.

Dvije velike boli

Druga velika trauma joj je bila kada je imala 18 godina. Tada se razboljela njezina sestra. Izabeli je, naime, kao srednjoškolki dijagnosticiran rak limfnih žlijezda.

“Neopisivu bol sam osjetila kad se teško razboljela moja sestra Izabela. Nakon godinu i pol dana poginuo mi je prijatelj, što me opet silno pogodilo. Mučilo me stotinu pitanja, zašto se to moralo dogoditi baš njoj i baš njemu. Odgovor da je ‘Bog tako htio’ me nije zadovoljavao pa sam počela sama tragati za odgovorima”, kaže pjevačica.

Danijela kaže da joj je partner Petar Grašo (42) velika podrška. Podržao ju je i kada je lani otputovala u Nepal na duhovno putovanje. Pjevačica je napisala knjigu Šalabahter života u kojoj je sabrala krajnje intimne zapise.