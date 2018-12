DANIJELA MARTINOVIĆ PREDAVANJEM ŠOKIRALA I VLASTITU SESTRU: ‘Nisam znala da će Danijela govoriti o mojoj bolesti’

“Padam s Marsa… Mislila sam da je Danijela u Zadru pričala o sebi i svojim stvarima. Nemam pojma, ništa nisam znala tome niti smo Danijela i ja bile u ikakvom dogovoru”, rekla je Izabel

Danijela Martinović prošlog je mjeseca u crkvi sv. Frane u Zadru održala i svoje prvo predavanje pod nazivom “Putovima jedne molitve”. Nakon spomenutog predavanja uslijedila je lavina reakcija zbog čega su se od njezina nastupa u crkvi ogradili i sami franjevci.

ČIME JE DANIJELA UZNEMIRILA FRANJEVCE? Evo o čemu je pričala na predavanju od kojeg se Crkva ogradila

Danijela je između ostalog na tom predavanju govorila o boli koju je proživljavala kao poznata osoba i pjevačica dok joj je sestra Izabela bila bolesna. No Izabel je bila iznenađena što je sestra na predavanju pričala o njenoj bolesti.

‘Nismo bile u dogovoru’

“Padam s Marsa… Mislila sam da je Danijela u Zadru pričala o sebi i svojim stvarima. Nemam pojma, ništa nisam znala tome niti smo Danijela i ja bile u ikakvom dogovoru”, rekla je za Slobodnu dalmaciju Izabel, i dodala:

“Nisam znala da će pričati o toj temi niti sam znala tko organizira predavanje. Prije svega, ja kao ja ne želim pričati o nekim temama u medijima, a kamoli da to radi netko drugi. Danijela je uvijek bila protiv toga i komentirala je da što ja više dajem izjave o svojoj nekadašnjoj bolesti, jer to više nije ni bitno ni važno. Dala mi je savjet da je nepotrebno pričati o bolesti u medijima i da, kad me novinari, pitaju o toj temi, stopiram priču.”