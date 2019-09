DANIJELA MARTINOVIĆ ISKRENO I BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Koncerti su bili rasprodani, a uopće nisam znala kako ću stati pred ljude’

Danijela je pokrenula dobrotvorni projekt pod nazivom ‘Neopisivo’ putem kojeg prihod od prodanih ulaznica ide zakladi Hrvatska za djecu

Iza pjevačice Danijele Martinović (48) trideset je godina glazbene karijere. Osim što još uvijek aktivno nastupa, bavi se i pisanjem koje joj je velika strast.

Za sebe tvrdi da je još uvijek zaigrana djevojčica kao i 1989. godine kada je s pjesmom “Zumbuli” nastupila na Splitskom festivalu. Također, ističe kako se nikada nije osjećala popularno, niti joj to u životu ikad previše značilo, piše HRT.

“Da nema te zaigrane djevojčice, ne bi imala tu potrebu stalno eksperimentirati i isprobavati. Pomičem vlastite granice jer me interesiraju različite stvari”, rekla je.

“Imam još dva koncerta, u nizu koncerata, a koje sam nazvala ‘Neopisivo’, sav prihod od prodanih ulaznica ide zakladi Hrvatska za djecu”, objasnila je.

Okušala se i kao spisateljica

Svestrana Splićanka zakoračila je i u spisateljske vode.

“Zapisivati sam počela jer jako intenzivno proživljavam sve što se događa, a često se, kao javna osoba, niti nemam priliku potpuno izraziti. Mogu reći da su to zapravo motivirajući poetski zapisi”.

Danijela je neko vrijeme nastupala u grupi Magazin.

“Oni su bili jedni od tri najjača benda u regiji. Bit ću iskrena. Nisam bila opterećena svime time, jednostavno sam bila ja, a onda je to odmah iznjedrilo vrhunske stvari”, rekla je.

Nakon pet, šest godina u Magazinu, osjetila je umor i zahvalila im se na suradnji.

Ona i Petar su jako sretni

“Tu su počela moja prva propitivanja. Došla sam do situacije da sam bila prazna. Tko sam ja uopće? Koja je naša uloga? Gdje ja idem? Kamo idem? Ja Tada sam imala 24 ili 25 godina. To je bio opaki ritam, ja stvarno više nisam bila u stanju stalno nastupati i mislila sam da više neću biti u stanju. Koncerti su bili rasprodani, a uopće nisam znala kako ću stati pred ljude”, objasnila je.

Danijeli je puknula kapilara u glasnici, pa nije smjela mjesec dana uopće govoriti.

“Petar je išao okolo i hvalio se ‘da ima najbolju ženu na svitu’, da ništa ne govori”, rekla je i objasnila kako ipak neće pred oltar jer su ovako jako sretni.

“Svaka je moja izjava bila kao nekakvo opravdavanje, ali to nije tako. To je slobodan izbor te imamo takvu postavku jer on ima karijeru, a imam je i ja. Sretni smo”, objasnila je.