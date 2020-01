DANIJELA IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ SE POHVALILA ISKLESANIM TIJELOM: ‘Ovo je nešto što sam godinama jako željela’

Danijela je fotografiju koja prikazuje kako je izgledala prije nego je smršavila stavila pored one koja ju prikazuje kakva je sada

Ovogodišnja natjecateljica “Života na vagi” Danijela Pavić nastavila je marljivo trenirati i nakon izlaska iz showa. Svojim pratiteljima na Instagramu pohvalila se je kako je napokon uspjela obući usku haljinu.

Danijela je fotografiju koja prikazuje kako je izgledala prije nego je smršavila stavila pored one koja ju prikazuje kakva je sada. Ona je na početku showa imala 112,6 kilograma, a izašla je s 79,2 kilograma, no zahvaljujući redovnim treninzima svoju liniju formirala je skoro do savršenstva.

“Noćni izlazak u uskoj haljini je bilo nešto šta sam godinama jako željela. Nakon puno truda i odricanja to se sinoć upravo dogodilo. Cijelu noć sam uživala plešući u njoj. Jeste i vi imali slične situacije?”, napisala je uz objavu.

Danijelini su fanovi udijelili brojne lakove i komplimente.

“Bravo”, “Predivna”, “Ljepotica”, “Doslovno samo mogu ti reći svaka ti čast za napredovanje samo tako nastavi”, “Ajme šta si lijepa”, “Bravo ljepotice”, “Top svaka čast”, “Prekrasna si”, “Predivno izgledaš, svaka čast kako si se dobro istesala. Sada samo održavati”, “Najljepša si na svijetu”, samo su neki od komentara.