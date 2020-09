DANIJELA DVORNIK U KRATKIM HLAČICAMA POZIRALA NA KREVETU, PA UZVRATILA HEJTERIMA: ‘Pun mi je inbox frajera koji padaju na to’

View this post on Instagram

Dobro vam jutro. Imam osjećaj da je nedjelja😁.,a nije, četvrtak je. Sunce je granulo nakon sinočnje kiše koja je baš trebala. Izležavam se po krevetu i razmišljam kako ću sada otići na trčanje.da sredim misli. Nisam dugo. Malo mi je neugodno pisati koliko mi je lijepo jer znam da vas ima puno koji od radnih i obiteljskih obaveza ne možete puno uživati. Još kad se uzme u obzir ova cijela Corona situacija o kojoj ne želim razmišljati, neće biti lako ali preživjeti čemo, moramo. Imam feeling da smo mi neka jebena generacija koja stalno mora nešto "preživjeti". Ipak, ima i lijepih stvari koje su se dogodile, pa nije sve tako crno. Kako vi stojite sa ovim "preživljavanjem"? Što vam je najveći problem? #mukeucoroni #želimnormalanživot