DANIJELA DVORNIK U DIRLJIVOJ OBJAVI OTKRILA: ‘Ne događa se to ni u tridesetima, tek se nešto nazire u četrdesetima…’

Zadnji dan ljeta. Oblačno a kiša sipi, sramežljivo "na refule". Dolazi doba kad se deka stavlja preko kreveta, kad komarce smjenjuju dosadne muhe jer vrijeme je jematve. Još čemo koji put zaplivati u moru, prije nego ga bura rashladi i onda se konačno oprostiti sa morem do idućeg ljeta. Jer more je uvijek tu, jednako veliko i plavo, rasplesano u virtuoznim valovima a onda opet najmirnije I nepomično kao da je sišlo sa slikarskog platna. Lijepo ga je gledati i slušati, sa klupice. Tu, pred tim velikim plavetnilom, moje misli se predaju na trenutak i postaju ništavilo. Osjećam se kao "tabula rasa", na trenutak koji kao da traje dugo, a već idući trenutak opije me spoznaja da se ja, tako mala pred velikim plavetnilom, onim morskim tako i onim nebeskim, osjećam tako svoja, tako slobodna i živa u svojoj koži. Beskrajno sam zahvalna na tom osjećaju kojeg želim svima vama u ovim godinama jer oni mlađi moraju još putovati do ovog levela. Ne događa se to u 20ima,ni 30ima, tek se nešto nazire u 40ima ali u 50ima je špica.