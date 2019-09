DANIJELA DVORNIK U BADIĆU UBOJITOG DEKOLTEA POKAZALA TETOVAŽE: ‘Neće mene malo bure i kiše otjerati s plaže’

View this post on Instagram

Neće mene malo bure i kiše otjerati sa plaže, pa ljeto je 😁. Mjesec Rujan je najljepši mjesec na moru, otok utihne, plaže malo opuste, temperature su ugodne, zavlada neka nagla tišina. Ja još uvijek imam posla u kući, polagano sve sređujem, ali sad bez nervoze i stresa. U pauzama, guštam,čitam,pravim neke okvirne planove. Opet me hvata i želja za nekim putovanjem, ali to ću definirati pred kraj godine,moram složiti financijsku konstrukciju koja može podnijeti moje planove. Ne znam zašto ali ovaj mjesec Rujan je mjesec kad uglavnom podvlačim crtu i planiram, nisam tip od Novogodišnjih odluka 😱. Kad vi radite svoje planove? #ljetoumeni #zuvimzivotkakoznam #uiscekivanjubalie