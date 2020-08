DANIJELA DVORNIK SE POTUŽILA FANOVIMA: ‘Stalno sam čitala kako je Ella ružna, glupa, kako je ‘narkomanka ka i ćaća”

View this post on Instagram

Gledam ovu fotku I sjetim se 2008 godine kad nam je Dino umro. Stalno sam čitala kako nam je kćer ružna, glupa, kako je "narkomanka ka i ćaća", zaustavljale su me žene po ulici sa riječima "čuvajte kćer" a ja bi se začuđeno I ljutito odmicala. Neke su mi slale posvećene krunice ne bi li mi se kćer prosvjetlila iako mi, do vjere u imaginarna bića i krunice nismo nikad držali. Imali smo isključivo vjeru u sebe. Sjetila bi se Dinovih riječi "Dani, ne brini se, ja znam da će ona biti ok", dok je bio živ ovlaš bi prešla preko toga a onda nakon njegove smrti te su mi riječi odzvanjale u glavi, svaki put kad bi neko izrazio žaljenje jer Ella nije jedna od "normalnih". Ali ja sam mater. Mater koja je sve udarce primala stoički iako sam se ponekad unutra raspadala od niskih udaraca zločestih ljudi. Možda nismo bili najsavršeniji roditelji na svijetu, takvi ne postoje,ali bili smo složni, zajebavali smo se na vlastiti račun i bili iskreni,a najviše od svega prihvaćali smo sve naše nesavršenosti bez da je to utjecalo na ljubav. I zato je Ella to što danas je. Materino I ćaćino zlato, nasjajnije. Podrška mamama koje imaju "ne normalnu djecu". #jednajemater #samoljubav❤ #prgavafamilijaoriginal #ponosnamama #zadišpetsvima