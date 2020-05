DANIJELA DVORNIK PRIZNALA: ‘Bila na jednom i jedinom društvenom događaju u mistu u doba karantene’

View this post on Instagram

Jučer sam bila na jednom i jedinom društvenom događaju u mistu u doba karantene. No nije bilo crvenog tepiha, ni štikli i posebne haljine. Samo "novo normalno". Otvarao se kokošinjac u masliniku. Dovoljan razlog da se prošetamo u brdo i proslavimo ovako značajan događaj. Posebnost svega što kokošinjac tako dobro izgleda da bi se ja mogla preseliti u kokošinjac 😂😂😂. #kokesamostonisustigle #bitcedomacihjaja #olivefield #divnoća