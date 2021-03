DANIJELA DVORNIK PRATITELJICI OČITALA BUKVICU: ‘Plakanje je plakanje i svejedno je li u golfu ili Ferrariju’

‘Prvo, loše stvari se događaju svima, a dobro i loše je subjektivno mišljenje’, istaknula je Danijela

Blogerica i poduzetnica Danijela Dvornik na svom je Instagramu s pratiteljima podijelila svoja razmišljanja o protekloj godini. Ona je, kaže, od početka pandemije koronavirusa naučila da maska nikada neće biti njen modni dodatak, a zatim se osvrnula i na trenirke i pidžame.

DANIJELA DVORNIK OBJAVILA FOTKU S DINOM IZ 1989. GODINE: ‘Početak zajedničkog života. Mladi i ludi’

“Imati dvije trenirke je puno malo, majke ti. Kad nosim jednu nekoliko dana postajem anksiozna. To me često dovodi do situacije da se sva kompletno uredim od glave do pete, da bi otišla u 150 m udaljeni dućan. Zato sam sad uložila novce u još dvije.

Obožavam pidžame… Ček, je li to trenirka za po kući? Sve kupujem online. Ne mogu vježbati kod kuće, sama. Uz sve rekvizite za vježbanje, aplikacije i glazbu, ne ide. Okruženje mi mora biti radno i motivirajuće. Što ste vi naučili?”, pitala je svoje pratitelje.

“Da se loše stvari događaju samo dobrim ljudima. Najbolji i posebni ljudi nas rano napuštaju. I da ipak je ljepše plakati u Ferrariju nego u golfu”, odgovorila joj je jedna pratiteljica, a Danijela joj je odmah pokazala da se baš ne slaže s njom očitavši joj pravu malu bukvicu.

DANIJELA DVORNIK OBJAVILA VIDEO UNUČICE, DUŠEBRIŽNICI JE NAPALI: Ona uzvratila: ‘Supermajke na aparatima…’

“Prvo, loše stvari se događaju svima, a dobro i loše je subjektivno mišljenje. Drugo, napuštaju nas posebni ljudi i oni neposebni ljudi. Smrt i bolest ne bira. Treće, plakanje je plakanje, iz nekog razloga i svejedno je li u golfu ili Ferrariju. Poanta mog odgovora je da nisi u pravu. Život treba prihvatiti u paketu sa suzama, odlascima, nedaćama, paralelno život može biti sasvim ugodan ako se izborimo za to. Glavu gore!”, istaknula je.