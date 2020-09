DANIJELA DVORNIK POZIRALA NA KREVETU: Fanove zanimalo tko ju je fotografirao, a odmah se oglasila i Ella

View this post on Instagram

Dobro vam jutro svima, koliko god vas ima! Poplun je na krevetu 😁. Nakon nekoliko dana padanja kiše "ko iz kabla"(a bilo je potrebno), svanulo je sunce i odmah je bolje iako kažu da neće dugo trajati jer već za vikend ide opet južina . Evo, pala je i kavica u krevetu. #zivotuzmore #životnaotoku #morningmood #bed