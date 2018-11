DANIJELA DVORNIK POKAZALA FOTKU SA SVOG VJENČANJA: ‘Tu uopće ne sličiš sebi, nikada te ne bih prepoznala’

View this post on Instagram

Naletila sam kod mame na neke fotografije . Tog dana 12.08.1989 u 19.10 min smo se vjenčali, skromno bez ikakvog glamura u krugu najbližih .Bili smo najčudniji mladenci i vjerojatno jedina mlada u ljubičastoj vjenčanici tih dana,mjeseci i godina. Ja sam se odvezla u Yugu 45 a Dino me je pratio na bicikli 😂😂😂😂. #ljubavjeto #uvijekoriginalni #uvijeksvoji #nitkokaoDino❤️