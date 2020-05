DANIJELA DVORNIK POKAZALA DIJELOVE SVOJE OAZE NA BRAČU: Fanove jedan kutak posebno oduševio: ‘Kakva ljepota…’

View this post on Instagram

Ponekad razmišljam o nekim ljudima koji uza sve što imaju i posjeduju, ne pronalaze nikakvu ljepotu u životu, niti znaju kako stvoriti ljepotu. Nije ljepota života uzrokovana samo onim što stvarate iako u tome ima dosta onoga što u stvari jeste, nego i odnosom prema svojoj okolini,ljudima, životinjama i prirodi. No, neki to ne razume niti žele razumjeti. Ali nema veze. Nedjelja je, a ovde je svaki dan nedjelja, ako ne pogledam u kalendar, ne bih ni znala koji je datum niti dan u tjednu. Odradila sam trening sad se bacam na kuhanje ručka. #gustamusvojojkužini #sundaymood #womenover50 #fitlife #nopainnogain