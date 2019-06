DANIJELA DVORNIK POKAZALA BOMBASTIČNU LINIJU PA JE NAPALI: ‘Ili meštri nisu dobri ili fotošop loše radi’

View this post on Instagram

Kilogrami padaju brzinom kornjače 😁, ali zato mišića masa raste, centimetri se smanjuju, tijelo se mijenja na očigled,naročito ramena i torzo. Današnji trening mi je počeo sa 200 čučnjeva (to je ništa za mene 😜). #pumpupthevolume #fitnessworkout #fitlife #womenover50 #vježbajpizdamumaterina