DANIJELA DVORNIK OTVORILA DUŠU NA INSTAGRAMU: ‘Nisam normalna. To žene ne rade’

Tako jednostavno kupim perilicu za suđe ili bilo što za kuću, poklone za bližnje i daljnje. Ako treba nekog uvjeriti da nešto kupi, ta sam. Ali za sebe sam grozota od žene. Dakle, uđem u dućan, izaberem nekoliko komada odjeće, do garderobe mi splasne volja, onda onaj dosadni racionalni dio proradi, pa sve vratim na police. I izađem iz dućana, nekako sretna. Nisam normalna 😱. To žene ne rade. Žene kupuju i ne razmišljaju, tako kažu. Da se nađe, možda baš zatreba. Kakve ste vi? #antishoppingqueen #lifestyle #bolimebriga