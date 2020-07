DANIJELA DVORNIK OTKRILA NOVOST: ‘Ovih dana počinjem raditi u jednom wine&cheese baru…’

View this post on Instagram

Jedna od boljih stvari u životu na otoku jest i to što mi je Corona daleko. Ne slušam i ne gledam vijesti pa imam osjećaj da se to nekome drugom događa. Da nema obaveze stavljanja maske u dućanu, stvarno ne bih ni znala da je među nama. U Sutivanu ima gostiju, pa naizgled sve izgleda normalno. Ovaj tjedan započimam raditi u jednom slatkom wine&cheese baru i baš se veselim toj avanturi. (više o tome u nadolazećim danima) #životnaotoku #novoiskustvo #womenover50