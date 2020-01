DANIJELA DVORNIK OTKRILA KOJE DELICIJE SPREMA ZA BOŽIĆ: Pratitelj ju napao: ‘Mogla si obući grudnjak’

View this post on Instagram

Onda…. je li krećemo u izradu blagdanskih delicija? Kod nas ide tradicionalno pašticada sa njokima, jer svi to žele. Ide i jedna omanja torta i po Ellinoj želji, hladne kocke 😁, kolač njenog djetinjstva. Nečemo pretjerivati jer za to nema potrebe. #bakeinginprogress#cristhmascooking #crishtmastimewithfamily