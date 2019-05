DANIJELA DVORNIK OTKRILA DIRLJIVU PORUKU KOJU JOJ JE DINO NAPISAO: Ganula je fanove do suza

View this post on Instagram

Tada nije bilo mobitela ali bilo je poruka ispisanih rukom. Ispisivao ih je svugdje, na poleđinama fotografija, na računima, izgužvanim papirima, ugovorima. . A nije bilo samo kratkih poruka, bilo je i pisama, naročito nakon svađe😁. Kad je došao mobitel i SMS poruke, ubijao me porukama. 😱 #ljubavjeto❤