DANIJELA DVORNIK OBJAVILA NOVE FOTKE SVOJE PREUREĐENE KUĆE NA BRAČU: Pratiteljice zadivljene: ‘Predobro izgleda’

View this post on Instagram

Nakon što sam morala skinuti Jasmin (narast će opet) morala sam napraviti kompromis, da sam koliko-toliko zaštićena (više psihološki i dekorativno nego što me zaista štiti) sa ovom trstikom kojoj je cilj da preživi ovu sezonu. Jer dolazi nova ograda i riješenje za hlad. Kako ne idem mlađa, sve podređujem godinama i da se što manje penjem i fizički radim, da ne trčim sa prvim kapima kiše i vjetra i sklanjam sve sa terase. Sad momentalno radim na još jednom projektu na terasi, to je ona druga strana koju ne pokazujem, jer tu dolazi jedan dugi betonski element koji će ujedno biti radna površina, dio za začinsko bilje, sudoper i plinski roštilj. Želim roštiljati svaki dan ako to želim, bez paljenja vatre i dimljenja kuće, sebe i susjeda oko sebe. 😂 #rebuildinghome #womenover50 #decoratinghome #terrace #mydreamhouse