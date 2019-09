DANIJELA DVORNIK OBJAVILA FOTKE SVOJE RENOVIRANE VIKENDICE: ‘Malo je reći da sam oduševljena’

Danijela je pokazala kako je uredila svoju kuću na Braču

Danijela Dvornik je svoju vikendicu u Sutivanu na Braču uređivala gotovo dva mjeseca, a sada se na Instagramu pohvalila rezultatom. Naime, objavila je fotografije kupaonice, stubišta i spavaće sobe. “Malo je reći da sam oduševljena”, poručila je. “Još uvijek imam posla u kući, ali dobra vijest je ta da sam skoro gotova. Sutra dolaze stepenice unutarnje i tome se baš veselim jer one su važan detalj cijele priče. Kad mi dan završi, onda onako umorna s guštom legnem u svoj krevet, u svoju novu sobu”, napisala je uz fotku novouređene spavaće sobe.

Pohvalila se i novom kupaonicom. “Kupaonica. Ona je najzahtjevnija za napraviti jer tu je sve jako važno od izvedbe, do svakog centimetra, pa do izbora pločica, rasvjete i kupaoničke opreme, a sve to u malom prostoru. Cijeli sam proces prošla, čak bih bila u stanju sama lijepiti pločice jer to je gušt, još naročito ako imaš lijepe i razigrane pločice s kojima treba oprezno i promišljeno. Zadovoljna sam”, zaključila je.

Ranije je objavila fotografije nove kuhinje i terase.