DANIJELA DVORNIK: ‘Nemam veze s korizmom niti me to zanima. Možda je nekim ljudima potrebna, ali meni nije’

Danijela jedva čeka toplije vrijeme da se vrati u njenu kuću na Braču čiju renovaciju vrlo uspješno privodi kraju

Blogerica Danijela Dvornik (53) ponosna je baka dvije malene djevojčice, Balie Dee i Lumi Wren te ima vrlo skladan odnos s kćeri Ellom. Prije pandemije koronavirusa redovito je išla u teretanu, no sada je za Story priznala kako punih godinu dana tamo nije bila.

“Da, godinu dana me teretana nije vidjela. Jesam ja nešto malo doma sama vježbala s bučicama i trakom za rastezanjem, ali to nije to. Uvijek me netko zove, ometa, ma to je nemoguća misija. U teretani svi rade na spravama, znaš da si došao tamo odraditi vježbu, puno više mi je motivirajuće. Nedostaje mi da me bole svi mišići nakon vježbanja”, kazala je za Story.

Ona jedva čeka toplije vrijeme da se vrati u njenu kuću na Braču čiju renovaciju vrlo uspješno privodi kraju. Još samo treba, kaže, terasu urediti i onda će početi razmišljati o nekom egzotičnom putovanju.

“Kad sredim kuću na Braču prvo ću se malo financijski opustiti i dobro razmisliti gdje ću. Dogovarala sam se s prijateljicom da bismo otišle na mjesec i pol dana u Južnu Ameriku, posjetila Machu Picchu, Brazil, Kolumbiju… To mi je velika želja i velika avantura, ali možda prije toga ipak prvo odemo na Filipine, negdje gdje se možeš izležavati na plaži u mirnijem ritmu. Oko Božića i Nove godine, to bi bilo idealno”.

Uživa u društvu unučica

Danijela je rekla i kako njoj ne treba korizma kao motivacija za neku promjenu u životu.

“Nemam veze s korizmom niti me to zanima. Možda je nekim ljudima potrebna takva vrsta motivacije da promijene nešto u životu, ali meni nije. Mislim da je najbolje donijeti odluku u vrijeme kad si spreman da je provedeš, kad sazreš za to, a ne prema datumu u kalendaru. Nažalost, puno ljudi se odrekne nečeg u korizmi i onda se poslije vrate toj navici”, pojasnila je.

Danijela koristi svaku prigodi kako bi provela što više vremena sa svoje dvije unučice, što ponekad, priznaje, zna biti i dosta iscrpljujuće.

“Danas djeca imaju toliko pomagala i igračaka da te izmori samo premještanje sjedalica i kolica za bebe iz jednog automobila u drugi, to zna trajati po pola sata. Pa nemamo lifta i treba to sve nositi gore. Nije baš jednostavno s njih dvije u šetnji, malo je lakše kad su u svom domu. Ali više te to psihički iscrpi nego fizički. S djecom se treba igrati, traže tvoj angažman. No opet, tako će brzo narasti da koristim svaku priliku da uživam u njihovom društvu”, ispričala je.