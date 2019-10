DANIJELA DVORNIK KOMENTIRALA TRUDNOĆU KĆERI: ‘Najvažnije od svega je mir, veselim se bebuši koja će ući u naše živote’

Danijela je u objavi priznala da se osjeća dobro u svojoj koži te da se veseli prinovi

Ella Dvornik jutros je na društvenim mrežama objavila da sa suprugom Charlesom Pearcem očekuje drugo dijete, a sada se u svemu oglasila i njezina majka Danijela Dvornik.

“Volim svoj život i sve ono što se događa u njemu, ono što kontroliram i ono što ne mogu kontrolirati. Prije mnogo godina, vjerojatno bi se više nervirala a sada sve prihvaćam sa lakoćom,opušteno jer znam da je sve nerješivo, rješivo. Godine mi daju neku posebnost i jednostavnost u svemu, pa zaista uživam u svojim 50im. I kad bih mogla, ostala bih u njima, zarobljena do kraja života”, započela je Danijela na svom Instagramu.

“Ne treba mi mlado i vitko tijelo, ne treba mi ni luda glava koja ne zna što hoće, ni glatka koža bez bora, ni saznanje i uvjerenje da sve znam a zapravo ništa ne znam. Sad sam ja, ja. U svoj koži, koju volim i cijenim, sa svojom glavom koja napokon zna što hoće i želi, sa tijelom kojeg volim i poštujem jer me služi najbolje što može. Najvažnije od svega je MIR, mala riječ a toliko moćna, koja sve to drži u jednom balansu Naravno, tu je i zdravlje. To me čini zadovoljnom i sretnom ženom, prijateljicom, majkom, bakom… Veselim se novoj bebuši koja će ući u naše živote, bit će baš veselo i uzbudljivo”, napisala je.

Njezine pratiteljice složile su se s napisanim i priznale da se i same tako osjećaju.

“Potpisujem”, “Lijepo napisano, svaka čast”, “Divan i nadasve iskren post,i ja ,i ja se tako osjecam,mir,sloboda tjela,duse i oka!”, “Bravooo, zene su definitivno kao vino, s godinama sve bolje,sigurnije u sebe,sretnije i to ih cini jos ljepsima”, samo su neki od komentara.