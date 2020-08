DANIJELA DVORNIK FANOVIMA OTKRILA VAŽNU VIJEST: ‘Imam ozbiljnu ponudu, a i mislim da sam sada spremna za to’

View this post on Instagram

Život na otoku pruža toliko mogućnosti za mnoge stvari.Ono najvažnije, je vrijeme. Tu ga imam najviše I za sve. Eto, i zaposlila sam se u wine baru da ubijem vrijeme na koristan način. I baš guštam u tome. Doći će i sezona branja maslina a planiram konačno započeti pisanje knjige jer imam ozbiljnu ponudu a i mislim da sam sada spremna za to. Volim pisati, ali sam zadnjih godina izbjegavala pisati više i ozbiljnije iz straha da se ne istrošim. Zapravo imam nekoliko ideja i sad sam riješila u svojoj glavi da krenem u novu avanturu. Ova Korona i "novo normalno" pomoglo mi je pogurati sebe u novom pravcu ali pri tom neču zanemariti ni moje "Reebawish " koje ću malo unaprijediti dizajnom. Slijedeći tjedan mi dolazi Dvornik-Pearce ekipa u punom sastavu i radujem se Balie i Lumi. ❤️ Posebno se radujem Balie I sladoledu na mom radnom mjestu😂. #workinggrandma #womenover50 #womenpower #lifeisgood #zivimzivot #dasemoguklonirati