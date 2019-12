DANIJELA DVORNIK DIRNULA PRATITELJE EMOTIVNOM SNIMKOM: ‘Moj otac je slijep, a malena Balie ga vodi po kući’

ieDanijela je objavila video koji prikazuje kako Balie vodi za ruku njezinog slijepog oca

Danijela Dvornik je na svom Facebooku objavila video koji prikazuje kako njezina unuka Balie vodi za ruku svog slijepog pradjeda. “Moj otac je oslijepio ali Ona ga vodi i pokazuje put po kući, voli se s njim družiti a njemu je ona sreća velika”, napisala je Danijela uz snimku koja je pregledana više od 4.000 puta i koja je ganula njezine pratitelje.

“Balie carica sve je to stvar kućnog odgoja. Dijete koje živi u sretnoj kući ispunjenoj ljubavlju i brigom može samo to isto da prenosi na druge”, “Balie je predivna, koliko ljubavi i dobrote ima u tim malim bićima”, “Zlatna curica. Toliko ljubavi imaju klinci, da bar i veliki nikada u nekim stvarima ne odrastu. Puse svima”, “Kako ste vi meni super. I Ella. Predivna i lipo odgojena. Svaka čast Danijela”, samo su neke do reakcija.