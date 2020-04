DANIJELA DVORNIK POPLJUVALA PJEVANJE ‘MOJE DOMOVINE’: U komentarima nastala prava drama, svađala se s komentatoricom

View this post on Instagram

Sad ću s vama podijeliti na iskrenije jutarnje razmišljanje dok zabavljam Balie a Lumi mi leži na koljenima 🤔. Nešto žensko u meni ima neodoljivu želju da kupim neki novi komad odjeće, da se fino uredim, napravim frizuru, stavim makeup i tako sređena stojim po doma (nisam vjerovala da ću ovo ikada reći 😂). Dođe mi I da kupim novu trenirku jer ove koje momentalno nosim, gade mi se (svaki dan isto). Nemam volje ni kremu staviti na lice koje je dehidrirano od grijanja i stajanja u zatvorenom prostoru. Fali mi fizička aktivnost iako je sa 2 djece imam pregršt ali to je drugačije. Život u izolaciji sa mojom ekipom promijenio je moj životni ritam, aktivnost, prehranu… Ma sve. BTW, noćas sam sanjala da sam se udebljala 😰😀. To je posljedica ove izolacije. #koronalifestyle #iwantnormallifeback #mojarazmišljanja #mrzimkoronu #odsadasamocrnobijelefotografije