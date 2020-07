DANIJELA DVORNIK (53) POKAZALA GUZU U OSKUDNOM BADIĆU: Hejteri su dočekali svojih pet minuta, no ona im nije ostala dužna

View this post on Instagram

Ja se nemam pravo probuditi čangrizava jer moja jutra su iznova čarobna na svoj način. Od 6 udaraca zvona koji označavaju sat, a koje čujem jer je sat na zvoniku toliko blizu da mi se čini da ga rukom mogu dohvatit, pa do prve zrake sunca koja se provuče kroz "škure", kako bi mi dala do znanja da novi dan započima, do najljepše pjesme cvrčaka koji podsjećaju na novi ljetni sunčani dan,izađem na svoju terasu, snena, u spavaćici, sjednem i uživam u svom cvijeću,tom malom raju koji svojim bojama unese radost u novi dan. A taj novi dan tako brzo prođe, ali svejedno se radujem i učmaloj popodnevnoj fjaki kao i predivniom predvečerju u raskošnim bojama zalaska sunca. Pa i kad je oblačno, siva boja ima svoje čari, svoje nijanse, rekla bih, čak 50 😁,dok se ne stopi sa morem. A kad to sve imaš, kad sve to vidiš i osjećaš, nemaš prava biti namrgođena, niti loše volje. DOBRO VAM JUTRO ❤️ Photo by @dearleaderjoe #buditesretni #zivitedanas #nabaciteosmijeh #najljepsedobagodine #ljetoumeni #womenover50 #budisvojanajboljaverzija