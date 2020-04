DANAS ĆE BITI SUZA PRED KAMERAMA: Ljubavna drama ne jenjava, netko želi ići kući

Jedan kandidat ili kandidatkinja napisat će da želi otići iz showa što će biti pravi šok

Šest parova showa „Brak na prvu“ dolazi na ceremoniju, a potom u razgovoru s ekspertima Borisom Blažinićem, Itom Štefanek i Ingrid Divković pokušavaju riješiti sve probleme koje imaju. Prije razgovora morali su na papir napisati žele li ostati ili otići iz eksperimenta, a jedan kandidat ili kandidatkinja napisat će da želi otići što će biti pravi šok.

S druge strane, neki će kandidati napokon priznati pred svima što ih muči, što će rasplakati druge kandidate. Nikolina će tako u suzama reći Adamu svoje najveće strahove, no pitanje je hoće li on više imati razumijevanja za to. Cijela će večer ipak završiti i nekim potpuno neočekivanim zagrljajima. Što se događa u napetoj ljubavnoj drami, gledatelji mogu vidjeti od 21 sat na RTL-u!