DAMIR KEDŽO POZITIVAN NA KORONAVIRUS: ‘Ako bilo što posumnjate, javite se svom liječniku…’

Dragi moji, moram podijeliti s vama da sam pozitivan na Covid- 19. Nalazim se doma , u izolaciji sam i osjećam se dobro. Sljedećih 14 dana komunicirati ćemo online i čekati da sve ovo prodje. Čuvajte se , nosite maske, mjerite temperaturu i ako bilo što posumnjate javite se svom liječniku. 🤍