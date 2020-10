DAMIR KEDŽO NAKON DVA I POL TJEDNA SAMOIZOLACIJE SVE JE OPOMENUO: ‘Još vas više molim da nosite masku i držite distancu’

Oduševljeni fanovi Damiru su poželjeli dobrodošlicu te su mu poručili kako jedva čekaju njegovu novu pjesmu

Pjevač Damir Kedžo početkom listopada putem svog Instagrama objavio je da je pozitivan na koronavirus. Nakon dva i pol tjedna samoizolacije ponovo je počeo raditi i snimati nove pjesme.

DAMIR KEDŽO POZITIVAN NA KORONAVIRUS: ‘Ako bilo što posumnjate, javite se svom liječniku…’

Pratiteljima na Instagramu podijelio je fotografiju iz studija te ih je zamolio da nose maske i drže socijalnu distancu.

“Dragi moji. Nakon dva i pol tjedna doma, lijep je osjećaj biti van i disati svježi zrak. Lijepo je biti na ulici, u dućanu, ali nakon osobnog iskustva s Covidom, još vas više molim da nosite masku i držite distancu. Drago mi ja što sam napokon u studiju, snimam pjesmu koja me ježi od glave do pete. A to je dobar znak”, napisao je.

Oduševljeni fanovi Damiru su poželjeli dobrodošlicu te su mu poručili kako jedva čekaju njegovu novu pjesmu.

NAKON ŠTO JE ODLUČENO DA NE IDE NA EUROSONG: Damir Kedžo otkrio hoće li se ponovno prijaviti na Doru

“Dobrodošao natrag. Jedva čekam novu pjesmu”, “Uvijek nasmijan i lijep, dobrodošao nam”, “Hvala da nam se javiš i da vidim da ti je dobro. Nadam se da je sve dobro prošlo i da nisi imao teške simptome”, “Nadam se da si jači nego ikada i čekamo novu pjesmu”, komentirali su.