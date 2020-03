DAMIR KEDŽO KOMENTIRAO ODLUKU O OTKAZIVANJU EUROSONGA: ‘Uvjeti u kojima se svijet trenutno nalazi su zastrašujući…’

View this post on Instagram

Eurovision je ostvarenje mog sna i jedva čekam stati i zapjevati na toj velikoj pozornici jednog dana. U normalnim uvjetima Eurovizija je veselje glazbe u kojem uživa Europa i veliki dio svijeta. Nastup u prosjeku gleda 180 milijuna ljudi koji uživaju u glazbi i različitosti glazbe i kulture i to je ljepota Eurovisiona . Uvjeti u kojima se trenutačno nazali svijet nisu ni veseli ni optimistični, zastrašujući su i prioritet je sačuvati zdravlje sebe , svojih bližnjih i svih ostalih ljudi oko nas. Zato pozdravljam odluku i jedva čekam završetak pandemije , a onda i nastup na Euroviziji 2021. u Rotterdamu. Volim vas. Čuvajte se. . . . Performing on Eurovision is a dream come true and I can't wait to stand and sing on that big stage one day. Under normal circumstances , Eurovision is a joy of music enjoyed by Europe and much of the world. The show is watched on average by 180 million people who enjoy music and , diversity of music , culture and that is the beauty of Eurovision. The conditions in which the world is currently are neither cheerful nor optimistic, they are daunting and it is a priority to preserve the health of ourselves , our loved ones and all the people around us. That is why I welcome the decision of cancellation and I cannot wait for the end of the pandemic and Eurovision 2021 performance in Rotterdam. Love you all. Take care