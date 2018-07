DALIĆEVA SUPRUGA OTKRILA NEPOZNATE DETALJE: ‘Zlatko je molio moga šefa da mi da otkaz’

Supružnici su potkraj prošle godine proslavili srebrni pir

Svaki put kada kamere izbliza prikažu izbornika naše nogometne reprezentacije, on izgleda smireno, staloženo i optimistično. S takvim stavom nije ni čudo što Vatreni igraju puna srca i što su dogurali do samoga finala. Zlatko Dalić (52) takav je i u privatnom životu. Najsretniji je kada vrijeme provodi s obitelji. Budući da je i sam nekoć bio profesionalni nogometaš, zdrave navike zadržao je do danas – ne pije i ne puši.

Premda na stadionu često ne odaje dojam nervoze, to ipak ne dolazi posve prirodno. Izbornik ima svoje rituale kojima to postiže. “Na dan utakmice ništa ne jedem, ni s kim ne razgovaram, ne koristim mobitel i ne odgovaram na poruke. Tko mi je blizak, zna da tada ne funkcioniram kao normalan čovjek pa me i ne zove”, kazao je Dalić u intervjuu za Gloriju.

ZLATKO DALIĆ OTKRIO VELIKU TAJNU IZ SVLAČIONICE: Zbog ovog je Hrvatska u finalu SP-a, zbog ovog možemo do svjetskog trona

S obzirom na to da je u nogometu od 14. godine, takvih je dana bilo mnogo. Stresne situacije, ozljede, traženje novih angažmana, stalna putovanja te izbivanja od kuće, razočaranja zbog poraza i neizmjerna sreća zbog pobjede – sve je to dijelom njegova života od malih nogu. Supruzi Davorki (50), s kojom je potkraj prošle godine proslavio srebrni pir, stoga je jako zahvalan na razumijevanju i podršci tijekom svih tih godina.

“Zaposlila sam se u Varteksu 1995., kad su Toniju bile dvije godine. Radila sam u odjelu prodaje, ali samo dva mjeseca. Toni je krenuo u vrtić i, kao sva djeca, trebao je proći prilagodbu. Kako nismo imali nikoga svoga da nam priskoči u pomoć, odlučili smo da ipak ja žrtvujem svoju karijeru. Tadašnji direktor, pokojni Anđelko Herjavec, poslije je često prepričavao kako je Zlatko bio prva osoba koja ga je molila da mu ženi da otkaz”, ispričala je Davorka Dalić za novi broj Glorije.