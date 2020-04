DALIBOR PETKO OBJAVIO STARU FOTKU I NASMIJAO FANOVE DO SUZA: ‘Svakako ne bi bilo dobro da se farbate sami doma’

View this post on Instagram

Ako još niste to radili, svakako NE BI BILO DOBRO da se farbate sami doma! Ne brinite se, ovo je za sada samo jedan moj stari eksperiment koji sam nazvao PICEK ŽUTI PETKO (Uskrs je blizu), ali i idealna prilika da vas pitam: ŽELITE LI DA NAPRAVIM GALERIJU SVOJIH NAJGORIH FRIZURA? Ali ono #alltimefavorite Ostavite mi obavezno poruku u komentaru! #pricekajfrizera #strpise #quarantine #hairstyle #donttrythisathome #blonde P.S.prilikom izvođenja ovog ‘eksperimenta’ nije stradao niti jedan frizer, ali bilo je jako blizu toga.