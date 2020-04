DALIBOR PETKO OBJAVIO GALERIJU SA SVOJIM NAJGORIM FRIZURAMA: ‘Kad su ti uzori Nick iz Backstreet Boysa i Tedi Spalato’

Voditelj je objavio fotke deset svojih frizura koje ne želi ni najgorem neprijatelju’

Dalibor Petko ispunio je obećanje fanovima i objavio galeriju sa svojim najgorim frizurama.

Naime, nedavno je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj ima platinasto plavu kosu i uz koju je upitao pratitelje žele li vidjeti još sličnih frizerskih promašaja. Oni su mu mahom odgovarali da jedva čekaju vidjeti još fotki, a on ih nije iznevjerio.

“Tražili ste gledajte! Best of the worst! Deset frizura koje ne želim ponoviti i koje ne želim ni najgorem neprijatelju”, napisao je Petko uz galeriju za pamćenje.

Uz svaku od deset fotografija dodao je i duhoviti opis.

“Metalik plava – kad ti je frizura matching s PVC košuljom”

“ŽERA, SPAVAŠ LI MIRNO”

“GLUP I GLUPLJI – ovakav sam išao na maturalac. I da, ošišao sam se jednako otraga kao i naprijed”

“Ovakvog me čovjek htio poslati da vodim CMC festival. Ne zezam se! Hvala Bogu da sam stigao oprati glavu”

“(NE) VOLIM ŠIŠKE #rezanci”

“Taj dan se jednostavno griva nije dala obuzdati”

“BLAJH OČAJA”

“Kad su ti uzori Nick iz Backstreet Boysa i Tedi Spalato”

“Kad odlučiš potamniti kosu i staviti blagi minival #talijan”

“Kad odeš kod bake pa te krava zaliže, a ti se praviš važan u selu jer imaš novi mobitel”