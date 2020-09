DALIBOR MATANIĆ BRUTALNO SE OBRUŠIO NA INFLUENCERE: ‘Neradnička bagro, obećavam vam da ćete izgubiti klijente’

Redatelj (45) se obratio influencerima i poručio im kako će uskoro izgubiti klijente

Svi već danima pričaju o slučaju influencerice koja je pokušala ‘nažicati’ besplatnu večeru u zamjenu za reklamu na Instagramu, a sada se u raspravu uključio i redatelj Dalibor Matanić.

Na Facebooku je u podužem statusu nazvao influencere “neradničkom bagrom” i pozvao na bojkot njihovih usluga.

“Zašto najbolji glumci nisu influenceri? Zašto najbolji glazbenici nisu influenceri? Zato što je influencerstvo koje hoće stvari džaba – rezervirano za šljam”, napisao je redatelj uz fotografiju hrvatske zastave.

“Ako mislite da vam je dizajnirana fotografija na Instagram Storyju bitnija od fakulteta – brišite odmah svoje bijedne profile. Naš cilj je da nitko od ovih spodoba ne dobije išta besplatno. Neka nitko tko se nije školovao (samostalno ili na račun svojih roditelja) ne pomišlja da je u redu da dobije išta besplatno. Svi vi koji mislite da vam je broj pratitelja prednost nad radnim narodom – vidjet ćete uskoro u kakvoj laži živite. U ime naše djece koju pokušavamo naučiti etici i radu obećavam vam da ćete izgubiti klijente neradnička bagro. A vi u restoranu u Poreču – osobno vam obećajem da ću vam napraviti promet”, zaključio je Matanić.

Podsjetimo, Doris Stanković koja na TikToku ima 250.000 pratitelja, a na Instagramu gotovo 80.000, objavila je video u kojem se požalila jer ju porečki restoran nije počastio večerom iako im je ponudila kompenzaciju u vidu objave na Instagram Storyju.

“I što onda, što smo time dobili? Da se netko sprda s nama zato što smo na vašem Instagram storyju? Vaša ponuda je u najmanju ruku smiješna, to može tražiti i dobiti Madonna, Serena Williams, Will Smith. Vi možete doći kod nas i jesti, uslugu ćete platiti, a mi možemo u dogovoru s vama iznos vašeg računa uplatiti u humanitarne svrhe i to objavite na svom storyju. U protivnom nema džabe ni kod stare babe. Za vas od našeg osoblja i gostiju nitko nikad nije čuo”, odgovorili su joj iz restorana.