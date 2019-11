ČUVENI SRPSKI GLUMAC PREMINUO SUPRUZI NA RUKAMA: ‘Mislila sam da se zafrkava, umro je za 10 sekundi’

Radili su mu reanimaciju 20 minuta, ali nisu ga uspjeli vratiti u život

Srpski glumac i komičar Branislav Petrušević Petrući preminuo je danas u 65. godini u svom domu u Beogradu, supruzi na rukama, pišu srpski mediji. Njegova supruga Neda, s kojom je u braku bio više od 30 godina, za Blic je kroz suze rekla kako je posljednje minute Petrućijeva života provela u nadi da će mu uspjeti spasiti život.

Previše je pojeo i nije se osjećao dobro

“Njemu je jučer pozlilo. Bio je na slavi, čuli smo se i kaže mi da je svratio u kladionicu. Često je tamo svraćao. Rekao mi je da je više pojeo i da nešto nije baš najbolje. Tada nije pao u nesvijest, već je problijedio. U kladionici su pozvali Hitnu pomoć i oni su došli. Utvrdili su da mu je tlak normalan. Oni su otišli, a on je poslije došao kući. Rekao mi je da mu želudac ne može probaviti hranu, dala sam mu sodu bikarbonu i ujutro, kada se probudio, sve je bilo u najboljem redu”, ispričala je Neda Petrušević.

“Nedugo nakon što je ustao, rekao mi je da mu se vrti u glavi. Pitala sam steže li ga nešto ili boli, aludirajući na neke srčane probleme, kaže – ništa. I zamolio me da mu masiram vrat jer ga tu boli. Nekoliko sati nakon toga sjedili smo jedno pored drugoga, ćaskali, smijali se. Čitala sam mu nešto. Počeo je teško disati i kao da se guši, ali on je tako volio glumiti pa sam mislila da se šali kao što je to radio svaki put. Komičar je te je to bila njegova svakodnevica, da se šali s nama”, dodala je.

Dok je došla Hitna, on je već bio mrtav

Nakon toga, upozorila ga je neka se ne zafrkava, no ubrzo je shvatila kako njezin suprug ne glumi.

“Poslije nekoliko sekundi vidjela sam da ne glumi i da postaje ljubičast. Samo je odjednom prestao disati. Odmah sam počela raditi reanimaciju i pozvala djecu, koja su bila u kući. Počeo se hladiti i biti žut. Oni su odmah pozvali Hitnu pomoć, koja je brzo stigla, ali on je, prema mojoj procjeni, već tada bio mrtav. Radili su mu reanimaciju 20 minuta, ali nisu ga uspjeli vratiti u život. Bio je mrtav. Prestrašno mi je što sam za deset sekundi izgubila supruga. I dalje ne mogu vjerovati da ga nema”, kazala je ožalošćena udovica za Blic.

Do kraja posvećen satiri i humoru

Petrušević je karijeru započeo na radiju, u Indeksovu radiokazalištu, od kojega je, kao pionir političke satire, s kolegama stvarao kultnu radijsku emisiju. Čuveni je glumac devedesetih, u vremenu snažne društvene represije, sa svojim kolegama i autorima Indeksova kazališta osvojio scenu te godinama dvorane širom Srbije punio satirom i gorkim humorom.

Nakon Indeksova kazališta, nastupao je u brojnim satiričnim kazališnim komadima nezavisnih produkcijskih grupa, stand-up predstavama, kao i u nekoliko filmova. Do kraja posvećen satiri, humoru, ideji boljega i vedrijega života, Petrući je punih 40 godina stvarao izniman kontakt sa svojom publikom.