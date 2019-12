ĆUBI SE BORI S TEŠKOM BOLESTI, NJEGOVA OBITELJ MOLI ZA POMOĆ: ‘Sve nas je šokiralo kad smo saznali za dijagnozu’

Ćubijeva supruga Kristina kaže da im je svaka pomoć dobro došla te moli da svi u skladu sa svojim željama i mogućnostima doniraju novac

Damir Mihanović Ćubi liječi se u zagrebačkoj bolnici Sestre milosrdnice od zloćudne bolesti. Njegova supruga Kristina Đanić i kolege s estrade pokrenuli su akciju kojim skupljaju novac za njegovo liječenje jer mu je potrebna svaka pomoć, piše Slobodna Dalmacija.

Kristina je ja na svom Facebook profilu pozvala sve koji mogu da doniraju novac.

“Dragi Ćubijevi prijatelji, kolege glazbenici, glumci… Kao što već vjerojatno znate naš dragi Ćubi već se neko vrijeme nalazi u Bolnici sestara milosrdnica gdje se bori sa zloćudnom bolesti. Svaka pomoć je dobro došla, pa vas molim da, u skladu sa svojim željama i mogućnostima, sudjelujete uplatom na njegov tekući račun: Damir Mihanović, Vukovarska 80, Split, IBAN HR6624070003233950929, Opis plaćanja: pomoć u liječenju. Proslijedite ovu poruku dalje, svima za koje mislite da će pomoći! Hvala svima!”, napisala je.

‘Nije izgubio svoj vedri duh’

Da je Ćubi bolestan među prvima je saznao Joško Čagalj Jole.

“Pozvao sam ga na slavlje nakon što mi se rodilo četvrto dijete. Tada mi je rekao da ne govorim nikome, ali da mu nije dobro i da je u bolnici. Protekle nedjelje smo pokrenuli tu akciju, Vedran Mlikota i puno ljudi se uključilo. U ponedjeljak su svi bili obaviješteni, a već iduće jutro smo počeli dobivati poruke od ljudi koji nam kažu kako su već uplatili ili će uplatiti. Ne moramo uopće puno razgovarati o tome, samo daj Bože da ozdravi”, rekao je.

Zorica Kondža kaže kako Ćubi nije izgubio svoj vedri duh te da sve okreće na šalu.

“Sve nas je šokiralo kad smo saznali za dijagnozu, ali on je toliko jak. Čujemo se svakodnevno, nije izgubio taj svoj vedri duh i sve okreće na šalu. Iznenađen je silnom podrškom koju dobiva od ljudi. Rekao mi je ‘Nisam zna da me toliko ljudi voli u životu’. To ga sad drži, svi mu dajemo potporu, na raspolaganju smo mu za bilo što”, kazala je.