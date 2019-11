CRVENI TIM POBIJEDIO U VELIKOM IZAZOVU: Marino iskreno o Sari: ‘Stalo mi je do nje maksimalno’

Crveni tim je ubrao šest kilograma grožđa više i odnio pobjedu

Nakon što su se vratili kandidati izazivači, a među njima i Marino, Sara mu je rekla da je osjećala da će se vratiti, a on joj je uzvratio komplimentima. ”Nedostajala mi je Sara, njezina dobrota, njezin osmijeh, stvarno je cura prva liga. Iskrena, dobra i nema mane, da ne ureknem”, otkrio je Marino. ”Stalo mi je do nje, ono, maksimalno”, priznao je Marino te dodao da se vidi da je skinula dosta kilograma. Kad su stigli treneri, otkrili su da će se danas saznati u koji će tim otići kandidati povratnici.

‘Alen je Štrumpf’

”Julija, ti se vraćaš u crveni tim”, rekao joj je Edo, a Julija je komentirala da joj očito nema druge. ”Juliju nisam mogao izbaciti iz svog tima jer naš odnos je takav da je ne bih mijenjao ni za što”, otkrio je Edo. Maja je u plavi tim pozvala Alena. ”Alen je Štrumpf i mora ostati Štrumpf! On je zvijer, vojnik i želim ga ponovno u svome timu”, rekla je Maja, a Alen je samo komentirao da misli da će mu majica biti prevelika.

Edo je u svoj tim uzeo Ivana Jakubovskog, Maja je uzela Marina, a Sara je komentirala da su se svi njezini strahovi upravo ostvarili u toj jednoj plavoj majici. Uslijedio je trening, a Maja je plavima zadala da moraju očistiti vanjsku teretanu. ”Morat ćete sve sprave i rekvizite prebaciti preko, obrisati pod, zaliti čemprese i počupati korov”, rekla im je Maja dok je Edo s crvenima vježbao u teretani.

Gost iznenađenja

Maja je otkrila kandidatima da će im u emisiju stići gost, a nedugo zatim predstavio im se hrvatski paraolimpijac Mihovil Španja, osvajač brojnih medalja, a ujedno i najtrofejniji hrvatski sportaš od neovisnosti države. Mihovil je kandidatima ispričao svoju priču kada je kao dijete, beba od šest mjeseci, prebolio dječju paralizu i tada je počeo njegov životni put. Kandidati su nakon njegove ispovijesti bili u šoku i promijenili su mišljenje. ”Čovjek je cijeli život hendikepiran, a mi smo se doveli do toga da izgledamo kao polumrtvi, takoreći, i tu sam baš ljut na sebe”, rekao je Marino.

Nakon što je s njima porazgovarao, Mihovil je pozvao Mirnu da zajedno odu na bazen, a iako je bila u strahu, Mirna mu se prepustila pa je na kraju čak i na pola zaronila, puhala balončiće i plivala. Maci je bio rođendan, a kandidati su je iznenadili tako što su joj stavili lubenicu u bazen, što ju je posebno razveselilo. ”Već danima pokušavam doći do komada lubenice, a sada je cijela moja”, smijala se Maca te se rasplakala od sreće jer su joj na rođendan došli sin i mama. Nakon veselja, uslijedio je veliki izazov, i to u vinogradu. ”Svaki tim mora skupiti što više kilograma grožđa u trideset minuta. No, grožđe morate nositi u ovim malim kanticama”, objasnila je Maja te dodala da na kraju netko mora i gacati grožđe.

Na kraju je pobijedio crveni tim, koji ubrao šest kilograma grožđa više, i tako zaradio dva kilograma prednosti na vaganju.