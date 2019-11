CRVENI I PLAVI TIM U SIMULACIJI AKCIJE SPAŠAVANJA: ‘Mislila sam da se ni neću popeti do gore, ali evo, uspjela sam’

Timovi ‘Života na vagi’ u velikom izazovu morali su odraditi simulacije akcija spašavanja

”Svaki tim će imati osobu koju treba zbrinuti , danas će to biti Maca i Mirna. One će se nalaziti na cilju, a na vama je u što kraćem roku doći do njih, zbrinuti ih i pripremiti ih za transport. Što prije trebate doći do ceste iznad nas, gdje se nalazi oprema za spašavanje. Na vama je kako ćete tu opremu timski rasporediti između sebe”, objasnio je Jadran iz HGSS-a. A tim koji bude bolji za nagradu dobila dva kilograma prednosti na vaganju.

Nakon izazova uslijedila je analiza vježbe, a Rene je objasnio da je Gurka na sebe stavio previše stvari i nije slušao vođu, Nea nije trebala kukati na glas. ”Mislila sam da se ni neću popeti do gore, ali evo, uspjela sam”, rekla je Nea. I Lidiji je Rene rekao da nije slušala svoj tim. ”Ovo je bilo super, ali vi možete puno više potegnuti”, otkrio im je Rene. Ivan je napravio analizu vježbe s crvenim timom, a sve ih je pohvalo, naročito Juliju. ”Mislim da si bila jako dobra i nisi se štedjela. Unatoč tome što ste izgubili, to uopće nije bilo bitno”, rekao je Ivan dodajući da je najvažnije dati sve od sebe jer tako motiviraš drugoga da također da sve od sebe.