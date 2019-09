CRNAC IZ AMERIKE KOJI PJEVA NARODNJAKE? I TO JE MOGUĆE: Glazbenik iz Los Angelesa snimio singl na srpskom

Američki glazbenik i scenarist već nekoliko godina pjeva obrade srpskih pjesama, a sada je snimio vlastitu.

Ron Holsey, Amerikanac iz Los Angelesa, na ovim je prostorima postao popularan prije nekoliko godina kada je počeo objavljivati snimke na kojima pjeva obrade srpskih pjesama.

Sada je odlučio snimiti jednu svoju i posvetio ju je Srpkinjama.

Riječ je o obradi pjesme Cheerleader, a kako zvuči u cajkaškoj verziji, poslušajte sami:

Holsey je prije sedam godina prvi put posjetio Srbiju i oduševio se.

“Prijatelji su mi savjetovali da dođem u Beograd. Došao sam i odmah me je osvojio. Već drugu večer sam izašao u kafanu i oduševio se muzikom koju sam čuo. Rekli su mi da je to narodna muzika. Odmah sam odlučio da ću naučiti srpski kako bih vjerno prenio emociju koju sam u tom momentu osjetio. Tada sam u Srbiji ostao pet tjedana i za to vrijeme sam uzeo učitelja da me uči jezik. Tako je sve počelo. I dan-danas se trudim dobro usavršiti jezik, ali i svakodnevno nešto drugo naučiti. Iako mi ćirilica liči na kinesko pismo, znam skoro sva slova”, rekao je jednom prilikom za Blic Ron.