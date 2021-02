Domaća glumica pokazala je kako izgleda kao crnka i dobila same pohvale

Ana Begić Tahiri na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira s dugom crnom kosom i šiškama, a obožavatelji su joj ostavili brojne komplimente. No, najvjerojatnije je riječ o perici koju je stavila za potrebe uloge.

“Wow! Predivni ste”, “Fatalna žena”, “Predivna crnka”, “Predobro ti stoji crna”, “Kako si zgodna”, samo su neki od komentara koji su joj ostavili obožavatelji.

Glumicu trenutno gledamo u seriji “Dar Mar” u kojoj glumi Janu Dobrilu.

“Zanimljiva jedna spodobica ta Jana. Gušt ju je igrati, nije mi nikad dosadno. Nju uvijek tako napišu da te ili totalno razludi, iživcira ili je smiješna. I meni je isto tako. Baš guštam. Recimo, od svih uloga baš sam ovu htjela. Ova mi je bila najnapetija, iako nisam za nju bila castana, ipak je nekako našla put do mene. Tako da – yes”, rekla je Begić svojevremeno za Dnevnik.hr.

Priznala je i da bi od Jane mogla štošta naučiti. “Ambiciozna je bez pokrića. Apsolutno ništa ne zna, ali ide glavom kroza zid i na neki način dobije sve što želi. To zapravo s današnjom situacijom u kojoj živimo, tko nas vodi, kako stvari funkcioniraju, i nije tako loše za te ljude, tako ću ti reći. To prolazi, to prolazi”, rekla je.