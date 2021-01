‘COVID JE OPAKA BEŠTIJA…’: Poznati voditelj izašao iz bolnice i otišao na rehabilitaciju; ‘Vježbam kako bih opet stao na noge’

‘Covid virus je opaka beštija koja ne bira gdje će, koga i kako, nego kada uđe u organizam samo razara ako nađe slabu točku ili više njih’, napisao je voditelj

Radijski voditelj Trpimir Vicković Vicko sredinom prosinca otkrio je da mu se stanje nakon zaraze koronavirusom zakompliciralo te da je završio u bolnici. Oporavak je dugo trajao, a sada se nalazi na rehabilitaciji u Stubičkim toplicama.

“Ljudi moji, ma je li to moguće?! O, da, i te kako je moguće. Covid virus je opaka beštija koja ne bira gdje će, koga i kako, nego kada uđe u organizam samo razara ako nađe slabu točku ili više njih. Zdravi i snažni prolaze bez posljedica, barem vidljivih i opasnih po zdravlje, no oni slabog zdravlja ili nečeg što imaju već bolesno, virus čini da se mnogi procesi ubrzaju ili pak posljedice da budu loše. Nisam liječnik i teško pamtim sve latinske i stručne nazive bolesti, nisam uspio ni zapamtiti sve što su mi našli kao posljedicu covida na moje ne baš zdravo tjelesno zdravlje, no znam gdje sam slab i što moram jačati, što moram kontrolirati, što mogu poboljšati i što me možda čeka u budućnosti….

Nego, čuvajte, pazite se, ionako nas je premalo….poseban pozdrav ekipi bolnica u Dubravi i Rebru prema kojima želim uputiti svoje iskreno divljenje i neizmjernu zahvalnost koji nesebično daju svim pacijentima bez zadrške. U Stubičkim sam toplicama i vježbam da bih opet stao na svoje noge. Pozdrav”, napisao je na Facebooku.

Vicko se već 26 godina bori s dijabetesom. Sredinom listopada mnoge je zabrinuo kad se javio iz bolničkog kreveta. Tada je zbog srčanih problema hospitaliziran u KB Sveti Duh.