ČITATELJI NET.HR-A O MAJI ŠUPUT NA EUROSONGU: ‘To je ona što se naslikava po plažicama, kamo bi vi to poslali?’

Iako je većina glasača podržala Maju kao predstavnicu na Eurosongu, glasna manjina izrazila je svoje negodovanje na društvenim mrežama.

Nakon što Franka Batelić sinoć nije prošla u finale Eurosonga, Strukar je kao predstavnicu Hrvatske na natjecanju 2019. predložio Maju Šuput. O tom prijedlogu pitali smo i naše čitatelje, od kojih preko 80 posto podržava Maju kao predstavnicu na Eurosongu.

No, za razliku od glasača, manjina na društvenim mrežama vrlo se oštro obrušila na pjevačicu. Neki su u komentarima vrijeđali Maju, neki je podržavali, a neki smatraju da je sve jedna velika zavjera protiv Hrvatske. Maja tako piše: ‘ Naravno da ne. Ne treba poslati nikoga, očito da Hrvatska nije dobrodošla na Eurosong. Debakl do debakla,a sigurno nismo najgori. Jednostavno za nas nema tko glasat,iako nas svuda ima,po Njemačkoj i Irskoj najviše, džabe…. Mada čisto sumnjam da je do glasova,sve je ljudi moji namješteno…. Prošli bi jedino kad bi poslali nekog transvestita, i sl. da pokažemo da smo na “svjetskoj razini” intelekta. Primjer , Irska je prošla,jer pjeva o gay paru,a stoput goru pjesmu ima od nas. Mada je i Frankinoj pjesmi nešto falilo, rijeci pjesme su bile preisfurane i dosadne,svaka druga pjesma je takva… Styling i ona super,čak i glazba,tekst i scenografija katastrofa’.



Najviše lajkova ipak su dobili komentari: ‘Ček, kamo bi vi to poslali? A tko je ta osoba? Aha, ona što se naslikava po plažicama, što je pol od plastike.. A kamo bi ju poslali? Aha, neko nebitno natjecanje.. aha.. ok.. ajmo ne trošit novce na to.. pogotovo ne državne..’ i ‘Maja je zabavna, simpa i diže iz mrtvih. A zna i pjevati. Ja bi poslala Josipu Lisac. Unikatna i bezvremenska.’

Mladen je iskoristio svoju slobodu govora kako bi poručio da je treba poslati u rodno mjesto, a Dina se našalila da bi na Eurosongu dobro prošla Višnja Pevec. Mario piše: ‘Treba da, ona bi samo sa dupetom pobjedila ako ne pjevanjem hahah’, a Jadranka: ‘Svakako, neka njima malo krešti i opali onaj svoj kes k’o rafal’. Zorica piše: ‘Bila bi bolja od Franke. Maja je vrckasta i sigurno bi imala pjesmu koja ulazi u uho, a ne ova Frankina koja ne liči na ništa’.

Damir poručuje: ‘Poslati kao klauna ili kao pjevačicu… pitanje je sada? Vidjeli smo da gola guzica ne donosi glasove’, a Vanja: ‘Mislim da s pobjedom na Eurosongu nema veze pjesma već dobra veza i lobiranje’.