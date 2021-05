ČISTI, PERE, KUHA I BRINE SE ZA DJECU; Simona se pohvalila da sve sama radi: ‘Zahvalna sam Bogu na daru domaćice’

Simona Mijoković prava je domačica, sve sama radi. Čisti, pere, kuha i brine za djecu. Uskoro će sa suprugom proslaviti petu godišnjicu braka

Bivšoj manekenki Simoni Mijoković i suprugu Stanislavu bliži se peta godišnjica braka. Proslavit će je potkraj svibnja. Žive u miru u gradu Linzu u Austriji.

SIMONA POKAZALA MLAĐU SESTRU PAULU: ‘I danas smo tu jedna za drugu. Virus je nije spriječio da dođe. Hvala ti Isuse…’

Godine 2016. završila je tečaj za vizažisticu, no pravu sreću otkrila je kao domaćica. Ističe kako svaki dan kuha za supruga i djecu.

“Zahvalna sam Ocu na daru domaćice i što svim srcem volim kuhati. To je njegova milost”, rekla je Simona za 24sata.

Simona ima kćer Gabrijelu koju je dobila u braku s Antom Gotovcem, a sa Stanislavom ima sina Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu.

Zahvalna je i sve radi s ljubavlju

“Bili smo samo šest, sedam puta u restoranu u Linzu. Odnosno, mogla bih to izbrojiti na ruke, i to samo kad smo jednom vodili mog oca s obitelji, prijatelje iz Zagreba i nekoliko puta kad sam u trudnoći imala želju za kineskom hranom. Uvijek, ali uvijek kuham doma i zahvalna sam na tom daru mom Bogu što zaista to činim s ljubavlju”, istaknula je Simona.

Tvrdi da sve sama radi, bez čistačica i kuharica.

SIMONA U SUZAMA PROGOVORILA O PROBLEMATIČNOJ MLADOSTI: Drogirala se već s 12 godina, a sa 16 je ušla u svijet prostitucije

“Kad je toplo, idemo na igralište. Djeci složimo dekicu, a mi kraj njih vježbamo, moj suprug i ja. Nije nekad lako uz toliko obaveza, ali je ispunjeno i radosno uvijek sve, jako u Gospodinu, jer imamo njega u molitvi, u pričesti, u sakramentu ispovijedi. On je taj koji sve vodi. Naš začetnik i dovršitelj. Zahvalna sam Bogu svaku sekundu svog postojanja i svog poziva žene – supruge i majke”, kaže Simona.

S bivšim suprugom Antom Gotovcem je u odličnim odnosima.