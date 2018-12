ČIME JE TO DANIJELA UZNEMIRILA FRANJEVCE? Otkriveno o čemu je pričala na predavanju od kojeg se Crkva ogradila

Pjevačica je nakon svog duhovnog putovanja u Nepal prošle godine postala, kako je sama navela, theta-praktičar

Danijela Martinović prošlog je mjeseca u crkvi sv. Frane u Zadru održala i svoje prvo predavanje pod nazivom “Putovima jedne molitve”. Nakon spomenutog predavanja uslijedila je lavina reakcija zbog čega su se od njezina nastupa u crkvi ogradili i sami franjevci. Zametalo ih je to što je Danijelino predavanje bilo više u skladu s istočnjačkom duhovnosti nego s katoličkim naukom zbog čega su u svom priopćenju franjevci prvo istaknuli kako Danijelu nisu zvali oni već jedna zadarska obitelj te da oni nisu imali nikakvih saznanja o sadržaju njezina predavanja.

DANIJELA MARTINOVIĆ IZAZVALA STRKU: Održala duhovno predavanje čijom je tematikom zatekla i franjevce, Crkva se sada ograđuje

No što je to u predavanju Danijele Martinović toliko uznemirilo neke prisutne, ali i same franjevce?

Pjevačica je nakon svog duhovnog putovanja u Nepal prošle godine postala, kako je sama navela, theta-praktičar, osoba koja ulazi u stanje theta-moždanih valova i tada jasnije vidi problem osobe koju tretira. Ovu je metodu razvila američka iscjeliteljica Vianna Stibal, a prema njoj svatko tko ima intuitivne sposobnosti može dovesti do spontanog emocionalnog, pa i emotivnog iscjeljenja, piše Slobodna dalmacija.

Horoskop?

Sve to Danijela je objanila u svojoj knjizi ‘Šalabahter života’, koju je promovirala na predavanju. Baš ta Danijelina knjižica kosi se s crkvenim naukom s obzirom na to da u njoj koketira ne samo s istočnjačkim naukom već i horoskopom.

Promoviranje knjižice u kojoj Danijela spaja ‘Seks i grad’, theta-praksu i horoskop očito je podigao veću prašinu nego što je pjevačica mogla zamisliti. Ipak, jedno je ispak sigurno, dobila je besplatnu promiju.