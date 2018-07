ZBOG NJEGA, CIJELI SVIJET JE UŽIVAO U DALMATINSKOJ KANCONI: Oliver je punio i Carnegie Hall i operu u Syndeyju, a sve je počelo na trajektu za Velu Luku

Oliver Dragojević je bio jedan od rijetkih hrvatskih glazbenika koji se mogao pohvaliti nastupima u njujorškom Carnegie Hallu, londonskom Royal Albert Hallu, pariškoj Olympiji i Opera Houseu u Sydneyju. Višestruki je dobitnik Porina te brojnih drugih prestižnih nagrada, uključujući niz sa Splitskog festivala gdje je počeo glazbenu karijeru.

Oliver Dragojević rođen je 7. prosinca 1947. godine u Splitu. Podrijetlom je iz Vele Luke na otoku Korčuli gdje je proveo djetinjstvo, a tamo se i povukao nakon što je saznao loše vijesti: dijagnosticiran mu je tumor na plućima. Slavni glazbenik prvi je put shvatio da nešto nije u redu početkom kolovoza, kada mu je pozlilo na sprovodu producenta i glazbenika Remija Kazinotija. Dva tjedna kasnije, javnost je šokirala vijest da omiljeni pjevač ima karcinom. Tumor nije bilo moguće operirati pa je krenuo na kemoterapije. Brigu o njegovu ozdravljenju preuzeli su vodeći domaći onkolozi na čijem je čelu bio prof. dr. Eduard Vrdoljak, predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC Split.

Iako je usprkos zdravstvenim problemima odradio humanitarni koncert pod nazivom Vjeruj u ljubav za oboljele od raka u splitskom HNK koji je organizirala Županijska liga protiv raka povodom 50. obljetnice svojeg djelovanja, Oliver nije imao snage održati koncerte povodom 70. rođendana koje je trebao održati u Spaladium Areni. Četvrta tura kemoterapije napravila je svoje pa je zbog posljedica hospitaliziran u splitskoj bolnici.

Nekoliko dana nakon što je otkazao koncerte, jedan je splitski portal objavio vijest da je Dragojević preminuo. No, vijest je bila lažna, a njegov najbliži suradnik Nenad Drobnjak rekao je da je Oliver dobro, da se liječi i da je optimističan.

Glazba je bila njegov život

Oliver je odmalena bio zaljubljenik u glazbu. Kada mu je bilo pet godina, otac Marko mu je kupio usnu harmoniku na kojoj je zabavljao putnike na relaciji Split – Vela Luka. U Splitu je išao u glazbenu školu. Najprije je učio svirati glasovir, a zatim klaniret i gitaru. Prvi estradni nastup bio mu je na splitskom dječjem festivalu 1961. godine s popularnom pjesmicom Baloni. Istovremeno je s bratom Aljošom snimio tada poznate svjetske hitove za Radio Split.

Godine 1963. je postao pjevač i klavijaturist kultnog splitskog benda Batali. Na natjecanju amatera pjevača Hrvatske, osvojio je prvo mjesto pjevajući pjesmu Yesterday slavnih Beatlesa. Festivalski debi imao je na Splitskom festivalu 1967. na nagovor Zdenka Runjića s njegovim Picaferajem, skladbom koja nije dospjela na završnu festivalsku večer, no koja je ušla u anale. Nakon neuspjeha na Splitskom festivalu 1967., Oliver je do 1972. pekao zanat svirajući po brojnim zapadnoeuropskim klubovima. Poslije kratke epizode s Dubrovačkim trubadurima, koja je trajala manje od godinu dana, te kratke suradnje s grupom More, Oliver se u ljeto 1974. ponovno priključio Batalima.

Na Prokurative se vratio 1974. godine kada je osvojio prvu nagradu publike sa skladbom Ča će mi Copacabana. Nakon toga je obnovio suradnju s Runjićem i na Splitskom festivalu 1975. otpjevao šansonu Galeb i ja, što je bio početak višegodišnje suradnje ovog autorsko-izvođačkog dvojca.

Niz nagrada i počasti

#oliverdragojevic A post shared by YUlegende (@yulegende) on Oct 28, 2017 at 7:52am PDT

Oliver Dragojević je bio jedan od rijetkih hrvatskih glazbenika koji se mogao pohvaliti nastupima u njujorškom Carnegie Hallu, londonskom Royal Albert Hallu, pariškoj Olympiji i Opera Houseu u Sydneyju. Višestruki je dobitnik Porina te brojnih drugih prestižnih nagrada, uključujući niz sa Splitskog festivala gdje je počeo glazbenu karijeru.

Osim niza festivalskih i diskografskih nagrada, Oliver je bio i laureat prve dodjele Hrvatske diskografske nagrade Porin koja je dobrano prošla u znaku njegove izvedbe Gibonnijeve Cesarice. Za života je dobio osam Porina te odličja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Veliko priznanje dobio je i za album Dvi, tri riči (2000.) koji je prodan u platinastoj tiraži, što znači preko 50.000 primjeraka.

Humanitarnim koncertom koji je održao 25. kolovoza 2001. godine u pulskoj areni dokazao je da je njegova glazba vječna. Pred punu arenu, s Oliverom su na pozornicu stali njegovi dugogodišnji prijatelji i kolege poput Gibonnija, Vanne, Otta Pestnera, Tedija Spalata, klape Fortunal i Tonyja Cetinskog. Sav prihod s koncerta Oliver je dao Općoj bolnici u Puli.

U listopadu 2010. napunio je Spaladium Arenu. Nažalost, prošle godine to nije uspio jer ga je u tome spriječila teška bolest.

Privatni život

Oliver je više od 40 godina bio u braku sa suprugom Vesnom. Njihov bračni sklad nije narušila ni afera s Brankom Marić Mutti. Oliver je s Vesnom dobio tri sina: Dinu i blizance Davora i Damira. Imaju i dva unuka, Duju i Tonija te jednu unuku, Luciju.