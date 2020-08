CIGANOVIĆ ŠALJIVO KOMENTIRAO DRAMU NIKOLINE RISTOVIĆ: ‘Stigla mi je razglednica…’

Nikolina je Ciganovićevu objavu podijelila na svom Instagramu

Neven Ciganović na Instagramu se osvrnuo na situaciju u kojoj su se našli Nikolina Ristović, njezina obitelj i prijatelji. Poznati stilist objavio je fotografiju ježa na ležaljci i u bazenu uz koju piše: “Pozdravi iz Kaštela Starog”. “OMG!! Stigla mi je razglednica od Nikoline”, dodao je.

Nikolina je objavu podijelila na svom Instagramu.

Podsjetimo, Nikolinu, njezinog supruga Vidoja, kći Hanu i njihove prijatelje izbacili su iz vile u Kaštel Starom. Tvrde da su im ukrali novac, nakit, satove i ostale dragocjenosti. Vlasnik vile, koji je rekao da su mu uništavali kuću, tvrdi da ih je izbacio i zbog ježa kojeg imaju.

“Uništavali su mi kuću. I premda sam ih na to stalno upozoravao, nisu prestajali, a na kraju su mi još i zaprijetili. Uvijek se trudim oko gostiju, nikada prije, ponavljam, nikada ni s kim nisam imao problema. Pa osam ljudi je dva dana čistilo nakon njih. Morali smo kupovati nove stvari. Da su se držali kućnog reda i da nisu prijetili, nikada do toga ne bi došlo. Agenciji je bilo prijavljeno da će doći s dva pomeranca, a imali su četiri psa i toga afričkoga ježa koji je zasmrdio čitavu sobu. Ti psi su skakali u bazen i spavali su u krevetima, premda je to bilo zabranjeno kućnim redom. Navečer smo promijenili brave na vratima i zapriječili im ulaz jer smo se bojali da će sve uništiti. Kasnije smo im uz pratnju policije dali da iznesu stvari. Ma ništa nismo niti pipnuli, nikakvo zlato, novac, ništa. Ostavili smo sve kako smo našli da oni mogu iznijeti”, rekao je vlasnik vile Rok Gale za Slobodnu Dalmaciju.

Nikolina pak tvrdi da je sve namješteno. “Držim da je Gale sve inscenirao kako bi se domogao vrijednih stvari i gotovine, a sumnjamo da je i agencija bila u sve to upletena”, rekla je voditeljica za Dalmatinski portal.