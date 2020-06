CIGANOVIĆ O SVAĐAMA S DOMAĆIM ZVIJEZDAMA: ‘Nitko me se ne usudi direktno napasti, pun sam informacija o svima…’

‘Ja te pojedince izrazito cijenim, kao i njihov rad, ali imam potrebu iskomentirati neki njihov postupak i zato i jesam društveni kroničar. Primijetio sam i kako ljudi jako vole te moje komentare, a dok se ne nađe konkretan projekt za mene na televiziji, ovo je način da se izrazim’, rekao je, između ostalog, poznati stilist

Neven Ciganović u intervjuu za RTL progovorio je o svađama s domaćim estradnjacima te otkrio kako oni reagiraju na njegova podbadanja.

“Ima ljudi koji se jednostavno naljute na mene, koji su imali period kad ih je moj komentar baš pogodio pa ne razgovaraju sa mnom ili okreću glavu. Nitko se od njih nije usudio direktno me napasti, jer se ljudi mene boje. Ja sam kamen koji će pokrenuti lavinu, bolje da me se ne dira. Ja sam kao enciklopedija, pun sam informacija o svima i apsolutno baratam sa svim mogućim i nije me strah iznijeti te stvari o nekom. Isto tako, ne bojim se da će netko o meni nešto iznijeti. Sa mnom možete vrlo lako ući u konflikt, no dosad sam ja izvukao deblji kraj u tim stvarima”, ispričao je.

On sebe ne smatra hejterom i ističe da je to jednostavno njegov način izražavanja.

“Ne mislim da su to neki ratovi, to su samo moji komentari i doživljaji tih nekih osoba. Ljudi često to miješaju pa misle da sam ja neki hejter prema pojedincima, ali naravno da nisam. Ja te pojedince izrazito cijenim, kao i njihov rad, ali imam potrebu iskomentirati neki njihov postupak i zato i jesam društveni kroničar. Primijetio sam i kako ljudi jako vole te moje komentare, a dok se ne nađe konkretan projekt za mene na televiziji, ovo je način da se izrazim”, rekao je.

Osvrnuo se i na estetske operacije.

“Nikad nisam skrivao, jer bože moj, pa vidi se. Ne možeš to sakriti. Kako bi neki rekli, nekad mi je nos bio dupli veći, a sada ga nemam. Kao i u svemu, i to je bio jedan tabu koji sam htio razbiti i mislim da sam ga razbio”, kaže on, ali dodaje da ne zamjera ljudima koji skrivaju da su otišli pod nož.

“Ti kad priznaš neke zahvate, dodaju ti još pet novih. Ja sam po nekima izoperiran cijeli od glave do pete, a to je daleko od istine. Zamjeram im što to prezentiraju drugačije kako bi to malo uljepšali, a u principu se točno vidi što si radio. Ako su ti cice odjednom narasle, nije ti ih muž masirao. Ako ti je lice podbuhlo, to nije zato što si radio vampirski lifting ili su ti ubrizgali plazmu, već su ti ubrizgali filere. Naši ljudi to pokušavaju uljepšati, no zapravo ispadaju smiješni”, zaključio je.